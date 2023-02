Eesti ekspordi väljavaade on jätkuvalt kehv

Kuigi kaupade eksport koos reekspordiga ja Eesti päritolu kaupade eksport suurenesid möödunud aastal kokku vastavalt 17% ja 7%, oli ekspordihindade kasv sellest veelgi kiirem, mistõttu ekspordimahud vähenesid. Ka sisseveetud kaupade juures ületas hinnakasv imporditud kaupade kasvu rahalises väärtuses. Kaupade import suurenes möödunud aastal jooksevhindades küll 23%, kuid püsivhindades see vähenes. Samas on hinnakasv aeglustumas, mis tähendab, et nõrgema nõudluse juures aitab see üha vähem kaasa jooksevhindades ekspordi- ja impordikasvule. Ekspordihinnad kasvavad viimastel kuudel taas impordihindadest kiiremini ning see on hakanud parandama ekspordisektori kaubandustingimusi. Samas on see positiivne mõju kestnud veel liiga vähe aega ja on liiga tagasihoidlik, et kompenseerida eelmise aasta kaubandustingimuste tugevat halvenemist, kui imporditud kaupade hinnad kasvasid ekspordihindadest kiiremini. Kuna import suurenes ekspordist jooksevhindades kiiremini, siis kaubanduspuudujääk suurenes ja see töötas vastu majanduskasvule. Kui veel möödunud aasta teises ja kolmandas kvartalis kompenseeris teenuste tugev kasv kaupade ekspordi püsivhindades languse, siis esialgsete arvestuste järgi vähenes neljandas kvartalis ka teenuste eksport. Teenuste ekspordi langusele aitas kaasa 2021. aasta lõpu kõrge võrdlusbaas, mille taga oli ühekordne suurtehing Volkswageni autotarkvara litsentsi müügiga.