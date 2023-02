Puust ja punaseks: kuidas tulumaksusoodustustest viimast võtta

Samas on rida võimalusi, kuidas maksuvaba tulu suuren­dada ja riigilt raha tagasi saada.

Eesti maksusüsteem toimib nii, et inimene peab ise hoolas olema – keegi talle ütlema ei tule, et ta võib raha saada. Rusikareegel on, et kuni 14 400-eurose aastatuluga on inimesel 6000-eurone maksuvaba tulu.

Sellest summast alates hakkab maksuvaba tulu vähenema ning kui inimene on juba jõudnud 25 200-eurose aastatuluni ehk teenib kuus brutopalgana 2100 eurot, on tema maksuvaba tulu null. Seda summat aitab suurendada mitu asjaolu. Kuigi sellest aastast tõusis maksuvaba tulu, siis eelmise aasta eest deklaratsiooni täites seda ei arvestata.

Olulised kuupäevad 15. veebruar: algab tulude deklareerimine e-maksuametis 28. veebruar: algab tulumaksu tagastamine 2. mai: viimane päev tuludeklaratsiooni esitamiseks 2. oktoober: juurde maksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enam makstud tulumaksu tagastamise tähtpäev

Investeeringutelt nõuab maksuamet raha valdavalt kahel juhul: kui inimene on müünud aktsiad-võlakirjad ja saanud kasu, või kui ta on saanud näiteks dividende või muid makseid. Lihtsam on elu neil, kes on teinud investeerimiskonto ehk eraldi pangakonto, läbi mille väärtpaberitehinguid teevad. Tehinguajaloo saab pangast ühe nupuliigutusega otse maksuametisse saata ja siis on kõigil lihtsam.