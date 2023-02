LHV: Eesti majanduse väljavaated on tagasihodilikud

Uued mured

Aabi sõnul on ajas muutunud ka ettevõtjate mured. «Kui [eelmise] aasta alguses viitasid tööstusettevõtete hinnangud endiselt laienemisplaanidele ning kurdeti peamiselt tarneahelate ebakindluse ja kvalifitseeritud tööjõu puuduse üle, siis tänaseks ei ole need probleemid enam sugugi nõnda olulised. Täna on peamiseks probleemiks selgelt nõrgenenud nõudlus nii riigisiseselt kui ka välisturgudelt ning mitmes valdkonnas tunnetatakse teravalt ka konkurentsipositsiooni halvenemist rahvusvahelises võrdluses. Viimast on mõjutanud kindlasti konkurentidest jõulisem sisendhindade kallinemine ning riikide erinev suhtumine erakorralistesse toetusmeetmetesse.»