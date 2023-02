AirBalticu reisijate arv kasvas ligi poole võrra

«Aasta esimene kuu on alanud väga kindlalt markeerides meie jätkuvat kasvu. Nõudlus lennuteenuste vastu on stabiilne ja näitab kasvumärke mis tähendab, et 2023. aastal me jätkame laienemisega nii mahu, lennutatud reisijate, teostatud lendude, sihtkohtade kui muidugi värvatud töötajate mõõtmes,» ütles Air Balticu president Martin Gauss pressiteates.