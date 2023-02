Rail Balticu Ülemiste raudteetaristu ehitushanke võitis GRK

Ülemiste raudteetaristu hanke eesmärgiks on ümber ehitada olemasolev Ülemiste raudteeinfrastruktuur, et teha ruumi tulevikus ehitatavale Rail Baltica 1435 mm rööpmelaiusega raudteele. Selle jaoks tuleb lammutada ligi 16,3 kilomeetrit olemasolevaid rööbasteid, mille asemele ehitatakse üle 8 kilomeetri uusi 1520mm rööpmelaiusega raudteid.

«Kuigi lepingu sõlmimine võtab veel aega, on hea meel, et oleme saanud tänase seisuga Rail Baltica Ülemiste ühisterminali esimesel ehitushankel edukaks kuulutada parima pakkuja, kelleks on GRK. Kahtlemata on tegemist tugevat raudteekompetentsi omava ettevõttega, mis võitis äsja Eesti ühe viimaste aastakümnete suurima raudteetööde hanke ja on Eesti Raudtee lepingupartneriks Tallinna-Tartu raudtee elektrifitseerimisel,» lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees ja tegevjuht Anvar Salomets.