Selgusid aasta turismitegijad

Eesti Turismifirmade Liidu presidendi Külli Karingu sõnul oli žürii Aasta Turismiedendaja osas üksmeelel, sest Michelin Guide on maailma gastronoomias kõige olulisem restoranide hindamissüsteem. See, et Michelin Guide jõudis Eestisse ning esimesed kaks Eesti restorani Michelini tärnid teenisid, on saanud võimalikuks pika ja sihikindla töö tulemusena, mida on raske alahinnata.

«Tegu olnud pika protsessiga, mis kulmineerus eelmisel aastal edukalt, sest lisaks Michelini tärnidele tunnustati veel mitmeid Eesti restorane Michelini tunnustustega. Kohalikule köögile on see suur au ning aitäh tiimile järjepidevuse ja uskumise eest,» ütles Karing.

Aasta Turismiedendaja auhinna saanud töörühma kuulunud Kadri Gröön peab Michelini jõudmist Eestisse oluliseks, sest iga selline rahvusvaheline tunnustus aitab Eestil kui potentsiaalsel turismisihtkohal maailmas jõulisemalt pildil olla.

«Michelin Guide'i siiatulek tõstab Eesti mainet ja tõstab restoranide taset, aga praeguse turismiedendaja auhinna saamisega töö alles algab. Suures pildis on see aga Eesti riigile väga märgiline väärtus,» kommenteeris Gröön.

Aasta turismiobjekt on Anija mõis

Aasta Turismiobjekti tiitli pälvis tänavu Anija mõis, mis on enam kui 600-aastase ajalooga Põhja-Eesti üks ilusamaid ja terviklikumaid mõisaid.

«Anija mõis ja selle püsinäitus »Mõisa aja lugu« on elamusterohkel viisil tutvustanud külastajatele mõisaajastut endisaegsena ning andnud võimaluse kogeda mõisaelu läbi olme, häälte ja lõhnade sellisena, nagu see kunagi päriselt oli,» rääkis Karing. «Tänuväärt on olnud Anija mõisa alati avatud uksed, meeleolukad kontserdid ja sündmused.»

Auhinna vastu võtnud Anija mõisa tegevjuht Ülle Daut pidas tunnustust heaks märgiks, et vahetult enne koroonakeerist taasavatud Anija mõis on jäänud hoolimata segastest aegadest silma ning on valmis vastu võtma veelgi rohkem turiste.

«Oleme püüdnud pärast taasavamist nähtaval olla ja tundub, et töö on vilja kandnud. Praegu arendame oma ülitoredat interaktiivset näitust edasi, et lisaks eesti ja inglise keelele oleks võimalik mõisaelu kogeda ka saksa, soome ja vene keeles. Püüame omavahel sobitada nii kaasaja virtuaallahendused kui ka ajaloolise mõisaolustiku,» ütles Daut.