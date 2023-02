Valimiste aeg: rahandusminister tahab riigi säästudega minna elektrivõrku arendama

Rahandusministeeriumi teatel on viimaste kuude ilmastikuolud olnud nii tõsised, et elektrikatkestused on muutunud «talumatuteks».

«Kuigi Eesti erinevais paigus on probleeme olnud erineva ulatusega, teeks lõpliku otsuse, kuhu raha suunatakse, elektri jaotusvõrku haldav Elektrilevi OÜ,» teatas ministeerium. Siiski andis minister kaasa ka oma suunise, öeldes, et kõige rohkem tugevaid torme Lääne-Eesti suursaartel, mistõttu vajavat esmajoones investeeringuid just need piirkonnad.