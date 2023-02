Pankrotihüvitise saamiseks on vaja kohtu otsust

Pärast ettevõtte kohtus maksejõuetuks kuulutamist tuleb maksejõuetushüvitise taotlemiseks esitada töötukassale avaldus, kas pankrotihalduril või töötajal endal. See, kas avalduse esitamise õigus on pankrotihalduril või töötajal, sõltub sellest, millisel alusel kohus on tööandja maksejõuetuks tunnistanud, ütles Rosin.