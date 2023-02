Riik hädas sõjapõgenikega: kuhu panna kaks majatäit ukrainlasi?

Meil on juba ka neid inimesi, kes on leidnud püsiva elukoha. Loodan, et need Tallinna inimesed, kes mõtlevad, kas oma vabad korterid üürile anda, saavad appi tulla.

Palju neid on, kes on ise andnud teada, et nad lähevad püsivale pinnale?

Minu teada üks. Meil on kaardistused tehtud ja kokku lepitud, millal on järgmised nõustamised. On ka kortereid, kus me pole inimestega kontakti saanud.

Kui paljud on öelnud, et nad lähevad Ukrainasse tagasi?

Siin ma jään vastuse võlgu. Kõigil on õigus kodumaale tagasi või mõnda teise Euroopa riiki minna, kui neil see soov on.

Majaelanike seas on palju suuri peresid laste ja vanuritega ning kus tööl käib vaid üks liige ja seegi teenib nõudepesija palka. Millised valikud neil on?

Varem tulnud perede seas on olnud väga erinevaid peresid. Ühes oli viis kassi ja kuus koera ning ka see pere leidis endale elukoha. Kui on tahtmine, siis ka leitakse. Paljud paljulapselised ja erivajadusega pered on leidnud omale alalise elukoha.

Milles see SKA abistav roll siin seisneb? Konsultatsioonidel on põgenikud pidanud vastama küsimustele, miks neil korteri üürimiseks raha pole kogutud ja kus on siis pereisa, kui kolmelapseline ema on üksi võõrsil. Selliseid pärleid on neil konsultatsioonidel päris palju pudenenud.