Marrandil sai mõõt täis: Eesti piimatöösturid tegelevad mängurlusega

Aasta kahe esimese kuuga on toorpiima turuhind Eestis langenud üle 100 euro tonni eest: kui detsembris ületas tonni hind 500 euro piiri, siis nüüd jääb see 400 euro kanti.

«Alles kaks kuud tagasi sõlmiti uueks aastaks lepinguid ja tööstused olid valmis pakkuma tootjatele 102-103 protsenti Euroopa keskmisest hinnast, et aga toorpiima saada. Nüüd annavad piimatöösturid intervjuusid, kus räägivad turu olulisest muutumisest. Tootjatega ollakse palju konkreetsemad ja teatatakse sageli, et kui pole nõus hinnalangusega ca 100 eurot tonni kohta, siis «pane oma piim, kuhu tahad», kirjeldas Marrandi ühismeedias turuolukorda.

Estonia juhatuse liikme sõnul ei ole sellised hinnakõikumised aga normaalsed ning vastutus lasub töösturitel. «Kuidas ei suudetud siis turgu kahte kuud ette näha? Tegelikult on tegemist paljuski piimatöösturite mängurlusega. Spot-kaupade (või, piimapulber) maailmaturg oli tegelikult kukkunud üsna järsult juba augustis ja kui sul suurema lisandväärtusega kaupa ennast ja selle müümiseks pikemat plaani pole, siis oli see juba lepingute tegemise ajal selge, et sellise hinnaga osta ei suudeta. See ongi mängurlus piimatootjate arvel!,» pahandas Marrandi.