Naftafirmad teenisid seninägematu hiidkasumi

Norra naftahiid Equinor teatas äsja, et tema suutis mullu teenida 75 miljardit dollarit puhaskasumit. Norra ettevõtet aitas asjaolu, et peale Ukraina sõda ja Venemaa-vastaseid sanktsioone sai riigifirmast Euroopa suurim gaasitarnija. Gaasi hind oli mullu kuni sügiseni väga kõrge, sest riigid täitsid külma talve hirmus gaasimahuteid. Sealtmaalt on gaasi hind aga oluliselt langenud: augustikuise tipu ajal oli maagaasi hind Euroopa toorainebörsil 340 euro juures megavatt-tunni kohta, täna on see hind 55 eurot. Nii madalat taset pole nähtud 2021. aasta sügisest saati.