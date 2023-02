SEB: kinnisvaraturg on teel tavapärasesse rütmi

«Euribor on ületanud kolme protsendi piiri ning kasvu pidurdumist ei ole Euroopa keskpanga intressitõusude jätkumisel veel oodata. Samas pole intressid absoluutne kinnisvara turutrendi määraja: Eestis on veidi alla 560 000 asustatud eluruumi ning eluasemelaenu lepinguid oli 2022. aasta keskel sõlmitud ligi 190 000. Mis tähendab, et laenuga on seotud kolmandik Eesti kodudest ning ülejäänutele avaldab intressimäärade liikumine mõju vaid siis, kui neid hakatakse laenuga ostma,» sõnas Renser.