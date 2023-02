Töötukassa torkas ministeeriumit: töölube saaks menetleda efektiivsemalt

Töötukassa arvates pole näiteks mõistlik, et välismaalaste töölube peab menetlema ka olukorras, kus välismaalastest töötajate arvule riiklikult kehtestatud aasta kvoot on täis.

«Kehtiva õiguse kohaselt ei ole töötukassal alust tööloataotlust mitte menetleda, kuigi kvoot on täitunud. Võimaliku lahendusena näeme menetluskohustuse sidumist jooksva aasta kvoodi vabade kohtade olemasoluga või tööloataotluse menetlemist elamisloa menetluse raames,» märgib töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ministeeriumile saadetud kirjas.

Samuti on töötukassa sõnul ressursi ebamõistlik kasutamine, kui töötukassa peab tööloataotlust menetlema iga kord uuesti, kui juba kehtiva tähtajalise elamisloaga isik liigub ühest ettevõttest teise tööle. Arvestades, et inimene juba viibib Eestis ja tal on lubatud samaaegselt kutsujaettevõttes töötamisega töötada ka teises ettevõttes, ei ole kutsujaettevõttega suhte lõppemisel ja uue kutsujaettevõtte fikseerimiseks töötukassa luba sisuliselt vajalik,» leiab Paavel.