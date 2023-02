Sikkut: Tallinna lennujaama lennundustegevus peaks olema isetasuv

Eelmisel nädalal teatas Ryanair, et lõpetab lennu­jaamatasude tõusu tõttu märtsi lõpus lennud Tallinnast seitsmel liinil ja jätkab lende vaid kaheksasse sihtkohta. Ryanairi turundusdirektor Dara Brady ütles Postimehele, et otsust mõjutasid Tallinna lennujaama kehtestatud uued tasud, mis on Brady sõnul ülemäärased ja muudavad Tallinna võrreldes Euroopa lennujaamadega konkurentsivõimetuks.

Majandusministeeriumi lennundusosakonna juhataja Taivo Linnamägi sõnul pole praegu tasud veel tõusnud ning seda saab teha pärast konkurentsiameti luba. Planeeritav hinnatõus on keskmiselt kolm eurot väljuva reisija kohta.

Minister Sikkut märkis infotunnis, et Ryanair on tasude tõusu tõttu pöördunud ka konkurentsiameti poole ning amet peaks oma vastuse tasude tõstmise kohta andma aprilli lõpus.

«Nüüd, kui vaadata, et miks, kas me tõesti võib-olla saaks teistmoodi läbi. Viimase paari aasta puhul lennundus on järjest liikunud kahjumisse, lennundustegevus Tallinna lennujaamas. Jah, seda mingil määral saab kompenseerida parkimistasude tõstmisega, reklaami müügiga ja äritegevusega Tallinna lennujaama pinnal. Aga selle aasta prognoositav kahjum ületab juba 5 miljonit ja järjest keerulisem on sellist tegevust jätkata. Tegelikult peaks olema lennundustegevus isetasuv, mitte kasumit tootev,» rääkis minister.

Ta kinnitas ühtlasi, et ei sellel, järgmisel ega ülejärgmisel aastal riik Tallinna lennujaamast dividendi ei võta, prioriteediks on teha täiendavaid investeeringuid uutesse turvaväravatesse või lennujaama laiendamisse.