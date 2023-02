Läti peaminister: LNG terminali võib ehitada riik

Kariņš sõnas, et tutvus aktsiaseltsi Skulte LNG Terminal kirjaga ning selles ei mainita konkreetseid arve ega tagatisi, mida terminali arendajad või strateegiline investor projekti elluviimise korral riigilt saada sooviksid. Kariņš ei mõistnud, miks keegi midagi välja pakub ja ei suuda seejuures must valgel kirja panna, mida ta tahab.

Peaminister tõotas, et ei luba investoril riigilt võimatut nõuda. Näiteks ei võta riik kunagi endale kohustust tagada terminali ehitusprojektist saadavat kasumit. «Kui nad tahavad tagada mingi kasumi või midagi sellist, siis see on täiesti välistatud,» ütles Kariņš.