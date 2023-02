Fermi valis välja Eestisse kavandatava tuumajaama

Eestisse tuumajaama rajamiseks on esmalt aga vaja Riigikogu otsust tuumaenergia võimaldamiseks Eestis ja riikliku eriplaneeringu algatamist jaamale sobiva asukoha leidmiseks ning tuumaenergia seadusandluse väljatöötamist.

«Oleme kogu eesootava töö läbi analüüsinud ja peame realistlikuks Eestis kindlalt kättesaadavat, puhast ja soodsat tuumaenergiat toota 2031. aasta jõuludeks, mis peaks olema ka ühiskonna ja riigi kliimaeesmärkide huvides. Arusaadavalt see eesmärk nõuab tõsist pingutust nii riigilt kui Fermi Energialt,» ütles Fermi Enegia juht Kalev Kallemets.

«BWRX-300 on oma tööpõhimõttelt keevaveereaktor, mida kasutavad ja tunnevad hästi paljud Euroopa riigid, sh. Soome ja Rootsi. Konkreetne reaktorimudel aga on meie põhjanaabrite tuumajaamades kasutatavatest palju väiksem, mis võimaldab nii suuremat ohutust ning väiksemat raha- ja ajakulu. Samas võimaldab siiski tugineda naabrite kogemusele ning pakkuda tarbijale soodsa ja stabiilse hinnaga puhast elektrit,» lisas Kallemets.

Fermi kinnitusel on ka Euroopa üks suurimaid energiaettevõtteid PKN Orlen teatanud, et soovib Poolasse rajada 74 väikest moodulreaktorit, millest vähemalt osa oleksid BWRX-300. «BWRX-300 valik Poola, Rootsi ja teiste Euroopa ettevõtete poolt annab kindlust, et valitud tehnoloogia kompetentsi ja tarneahelat saab Euroopas olema piisavalt,» kommenteeris Kallemets.