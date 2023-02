Ühendemiraadid tõttasid hädas venelastele appi

Financial Times'i teatel süvendab see otsus lääneriikide muret, et Pärsia lahe riigist võib kujuneda venelaste finantsparadiis.

Asjaga kokku puutunud ametnikud ütlesid, et Ühendemiraatide (AÜE) keskpanga otsus väljastada panganduslitsents laenuandjale - kes, tõsi, ei ole lääne sanktsioonide all - aitab rahuldada kasvavat nõudlust finantsteenuste järele Venemaa ja välisriikide vahel. «See on seotud äritegevusega [ja] praegu siin elavate venelaste arvuga,» ütles üks otsusest teavitanud inimene.

Kümned tuhanded venelased on pärast sissetungi Ukrainasse pagenud Araabia Ühendemiraatides, peamiselt Dubaisse, et vältida sõtta sattumist ning pääseda Euroopas venelastele kehtestatud piirangutest ja sanktsioonidest. Samas on paljud Ühendemiraatidesse siirdujad kurtnud raskuste üle pangakontode avamisel kohalike teenusepakkujate juures.

Financial Times'i teatel hõlbustab MTSile antud litsents venelaste juurdepääsu pangakontodele ja avab uue kanali raha liikumiseks AÜEsse.

​Kuulujutud Vene panga peatsest saabumisest on levinud kohalikus vene kogukonnas. «Kõik üritavad neid siin tabada,» ütles üks kohalik pangatöötaja. «See muudab mängu.»

Seejuures on Venemaa laenuandja üle mitme aasta esimene välispank, kes on saanud Ühendemiraatides litsentsi.

USA ja Euroopa riigid on mõistagi muutunud Ühendemiraatide ja Venemaa vahelise tiheneva finantssuhtluse pärast murelikuks. USA rahandusministeeriumi terrorismi ja finantsluure aseminister Brian Nelson tõstatas Vene panga tegevusloa küsimuse ka oma eelmise nädala Abu Dhabi visiidil. «[Ta] väljendas laialdast muret AÜE rahalise seotuse pärast Venemaaga, sealhulgas ka mitte sanktsioneeritud pankade kaudu,» ütles üks teemaga kursis olev inimene.

Venemaa suurima mobiilioperaatori tütarettevõte MTS pank ja AÜE keskpank keeldusid kommentaaridest.

Vene pangale litsentsi andmine toimub AÜE jaoks tundlikul ajal. Eelmisel aastal seadis ülemaailmne rahapesuvastane järelevalveorgan Financial Action Task Force riigi tugevdatud järelevalve alla. Lähis-Ida finantskeskus on püüdnud seejärel näidata, et on karmistanud finantsnõuete täitmist ja tõhustanud kriminaalmenetlust piisavalt, et väljuda nn hallist nimekirjast.

Otsus nimistust pääsemise kohta peaks tehtama sel kuul.