Kütusetarbimine vähenes jaanuaris ligi 5 protsenti

Sektori esindusorganisatsiooni tegevjuht Mart Raamat sõnas, et hulgimüügi korras tarnitakse kütust valdavalt suurematele tööstustarbijatele. «Eestis on arvestatav hulk kliente, kes ei saa ise tanklasse kütuse järgi sõita. Paiksed käitised, tehasetehnika ja spetsiaalsõidukid – näiteks metsatööstusmasinad – vajavad kõik toimimiseks diislikütust. Juba detsembris kümnendiku võrra vähenenud tööstustoodangu languse eeldatav jätkumine jaanuaris avaldus kindlasti ka kütuse hulgimüüginumbrites, mis olid pea 5 miljoni liitri võrra väiksemad, kui möödunud aastal.»

Raamat märkis samuti, et erinevalt kõigist teistest naaberriikidest puudub Eestis aktsiisisoodustus suurtele tarbijatele. «Eks energiamahukad ettevõtted on kindlasti kõrgete hindade tõttu suure löögi all. Võrreldes naabritega on aga meie ettevõtete seis riigi maksupoliitika tõttu keerulisem, kui otsestel konkurentidel,» nentis Raamat.