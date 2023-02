Eesti Raudtee sõlmis GRKga 80 miljoni euro suuruse megalepingu

«Huvi hanke vastu oli suur, kuna hanke maht ehitada ca 180 kilomeetrit uut kontaktvõrku ja kolm uut veoalajaama on Euroopa mastaabis arvestatava suurusega projekt,» kommenteeris AS Eesti Raudtee elektrivõrkude ameti juhataja Andrus Alas.

Tegemist on viimaste aastakümnete kõige mahukama hankega raudteel, kuna sõlmitavate lepingute maksumus ilma käibemaksuta on kokku ligi 80 miljonit eurot.

«Oleme ehitanud Eesti suurimaid taristuprojekte, aga antud leping on meie suurim töövõtt Eestis. GRK omab tööde teostamiseks vajalikke erioskusi, -teadmisi ja -seadmeid, samuti teostab GRK Soomes raudteedel hooldustöid. Meil on hea meel olla töövõtjaks Eesti raudteevõrgu kaasajastamisel,» kommenteeris GRK Eesti AS tegevjuht Priit Paabo.