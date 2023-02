Finantsjuht annab nõu ⟩ Kuidas kodukontori pealt nutikalt ja ausalt vähem makse maksta?

Kristi Hõrraki sõnul on ligi 95 protsenti Eesti ettevõtetest mikroettevõtted, millel pole tihti vajagi eraldi kontoripinda. «Ka laopinna leiavad paljud näiteks e-kaubandusega tegelevad ettevõtjad kodust, eriti alguses. Sellest mõeldakse kui üürikulu kokkuhoiust, mis on õige. Aga sageli jäetakse kasutamata võimalus veelgi raha säästa, sest sellisel juhul ei pea tegelikult maksma ka nii palju makse kui tavaliselt,» selgitas Hõrrak.

Finantseksperdi soovitusel tasub juhul, kui üht osa kodust kasutatakse selgelt ettevõtluseks, see pind ettevõttele üürile anda. «Esialgu võib see tunduda asjatu formaalsusena: minu kodu ja minu ettevõte, mis ma ikka niisama vormistan. Aga kui reaalne olukord on see, et eluasemepind ei ole 100% kodu, vaid osaliselt ka äripind, siis tasub seda ka maksude maksmisel kajastada ning seeläbi rahatark olla,» ütles Hõrrak.