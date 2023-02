Kaupmees: Euroopa eeskujul toiduainete käibemaksu alandamine peataks hinnatõusu

Lauringu sõnul on Eestis üks Euroopa kõrgemaid toiduainete maksumäärasid – oleme üks neljast ELi liikmesriigist, kus ei rakendata toiduainete käibemaksu soodusmäära. «Mitmed erakonnad lubavad hinnatõusu pidurdamist, aga peale maksude riigil selleks tegelikult suurt hoobasid pole. Inflatsiooni pidurdamiseks kaotas Poola näiteks toidukaupade käibemaksu täiesti ära. Eesti tootmise soodustamiseks on variant kaaluda ka kohalikule toidule sissetoodavast soodsama käibemaksu kehtestamist,» ütles Lauring.

«Riskikoht on muidugi, kas poed ikka lasevad hinnad maksulangetuse võrra ausalt alla ja ei ürita seda kasumiks konverteerida. Ütlen selgelt välja, et meie kindlasti langetame hindasid maksu võrra kohe ja täpselt ning mingit mängimist ei tule. Ettevõttel pole vaja tegeleda lisakasumi hankimisega, kui maksulangetus ei mõjuta negatiivselt tema igapäevast majandustegevust. Pigem vastupidi – tarbimine elavneks. Lisaks on tarbijad varasemast palju tähelepanelikumad, hinnakonkurents on kasvanud ning maksulangetus tooks seetõttu ka laiemalt hinnad alla,» lisas ta.