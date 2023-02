Lennukitootja Boeing kaotab ligi 2000 töökohta

Töötajaid palgatakse ka juurde

Firma teatel on neil plaanis juurde palgata insenere. Osa automatiseerimiseks vajalike teenuseid tellib ettevõte India firmalt Tata Consulting Servicesilt. Lähiajal on plaanis palgata 10 000 inimest. Eelmisel aastal palgati juurde 15 000 uut inimest. Firmas töötas eelmise aasta seisuga üle 140 000 töötaja.

Boeing on viimastel aastatel silmitsi seisnud mitmete probleemidega, muuhulgas on juhtunud kaks surmaga lõppenud õnnetust.

Viis kuud hiljem kukkus alla Etoopia pealinnast Addis Ababast, Keeniasse teel olnud reisilennuk. Kõik 157 pardal olnud inimest surid. Hiljem selgus, et mõlema õnnetuse põhjus oli tehniline probleem. Boeing tegi õnnetuste järel lennukite ehitamises muudatusi, et need ei korduks.