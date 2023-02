Turismijuht Aavik lennuühendustest: nagu ei salli tühja kohta loodus, ei salli seda ka turismiäri

Kindel on see, et rohkem lennuliine on parem kui vähem. Parem nii väljamineva kui ka sissetuleva turismi seisukohast. Väljaminev turism on teiste sõnadega Eesti inimene, me kõik tahame mõnusate otseühendustega reisida. Seda aspekti Eesti inimese heaolus ei saa pisendada. Sissetulev turism on teiste sõnadega aga ka sissetulek, see raha, mida välismaalased siia toovad ehk tulu meie kõigi rahakotti. Kõigepealt ettevõtjatele ehk hotellidele, poodidele, atraktsioonidele, sündmusekorraldajatele jne ja sealtkaudu ka maksutuludesse. Ja sealt tekivad erinevused, kas inimesed liiguvad sisse või välja?