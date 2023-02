Eksperdid selgitavad ⟩ Kas lotopileti või alkoholi ostmine vähendab laenutaotleja krediidivõimekust?

Pangakontolt vaadatakse eelkõige, millised on inimese sissetulekud – palk, dividendid, hüvitised, üüritulu. «Alimentide saamist võetakse üldjuhul arvesse lisasissetulekuna, kui laekumised on regulaarsed. Mõned pangad võivad arvestada neid vaid siis, kui need on n-ö ametlikud või kohtu otsustatud,» lisas Roostalu. Sissetulekute puhul jälgitakse ka, kas viimastel kuudel on sissetulek regulaarne või viitab miski näiteks töökoha kaotusele.

Samuti arvutatakse kokku kõik finantskohustused ehk juba eelnevalt võetud laenude, liisingute, järelmaksude jms kuumaksed. «Finantskohustuste alla ei arvestata aga näiteks regulaarseid püsimakseid kasvukontole või lastele loodud investeerimisfondi. Pigem on see just positiivne, kui regulaarselt säästetakse – see näitab samuti, et kliendil on rahaasjad korras,» lausus Roostalu.

Laenu saamiseks peab sissetulek katma kõik laenumaksed ja kulud

Inbanki tooteüksuse juht tõi välja, et kõige kindlam on pangal laenu väljastada isikule, kes on seni korrektselt oma finantskohustusi täitnud. «Oluline on, et peale laenude tasumist jääks inimesele piisavalt raha elamiseks vajalike kulutuste tegemiseks. Seetõttu antakse laenu vaid teatud protsendi ulatuses sissetulekust,» rõhutas Roostalu.