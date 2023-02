REPORTAAŽ ⟩ «Oleme šokis»: Tallinnas tõstetakse välja lastega Ukraina põgenikke. Mis nendest edasi saab?

26. jaanuaril kirjutas Rus.Postimees, et sotsiaalkindlustusamet (SKA) otsustas lõpetada Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) hoonete kasutamise. See tähendab, et 31. märtsiks on sajad neis elavad Ukraina sõjapõgenikud sunnitud raskustega koduseks muudetud tubadest lahkuma. Kus nad elama hakkavad, pole teada.