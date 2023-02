Ryanairi lendude lõpetamise põhjus on ärimudelis

See on valus hoop turismile, aga ka Eesti majandusele tervikuna, sest investeeringuid tehes, eriti ääremaadele, vaadatakse transpordiühendusi. «Uued tasud on ülemäärased ja muudavad Tallinna võrreldes Euroopa lennujaamadega konkurentsivõimetuks,» teatas Ryanairi turundusdirektor Dara Brady. Lennufirma väitel üritasid nad lennujaamaga kokkuleppele jõuda, kuid tulutult. Paljud lennujaamad hoopis vähendavad oma tasusid, et pandeemiajärgsel turul positsioone taastada. «Näiteks Riia lennujaam loobus hinnatõusust. Vilniuses, kus tasusid tõsteti, vähendasime lendude arvu 30 protsenti,» lisas Brady.