Värske uuring: Eestis saab rahumeeli kriminaaltulu teenida, riik suutis päästa pisku

Siseminister Lauri Läänemets ütles, et Eesti on selle näitajaga küll Euroopa keskmisel tasemel, kuid selgelt on ambitsioon kõrgem. «Kuritegevus ei tohi olla tasuv – see on lihtne põhimõte. Sellepärast oleme seadnud eesmärgiks mitmekordistada kuritegelikul teel saadud varade tuvastamist ja arestimist ning tõhustada kuritegevusega tekitatud kahju hüvitamist. Küsimus on nii inimeste kindlus- kui ka õiglustundes, kus ühiskonnas kindlustunnet sisendabki teadmine, et kuritegelikul teel saadud kasu ähvardab igal ajal ära võtmine ning kurjategijat karistus,» sõnas Läänemets.