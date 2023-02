Ettevõtja teenetemärgi saamisest: võtab sõnatuks!

«See on väga suur au on ja võtab sõnatuks! Eriti olukorras, kus oleme alles enda teekonna alguses. See näitab, kui tähtsat probleemi me Veriffis globaalset lahendame ja kui suurt rolli Eesti selles mängib. Olen väga tänulik selle tunnustuse eest,» ütles Kotkas.