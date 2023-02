Vaata järele: need on olukorrad, kus töötajal lubatakse tööajast omi asju ajada

Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist Vladimir Logatšev ütleb, et töötaja põhikohustuseks töösuhtes on töö tegemine, mille eest maksab tööandja talle töötasu. «Kui töötaja tööd ei tee, ei ole tööandja üldjuhul kohustatud töötajale ka töötasu maksma. Töölepingu seadus (edaspidi TLS) toob välja teatud erijuhud, millal tööandjal on töötasu maksmise kohustus ka siis, kui töötaja tööd ei tee.»

Logatšev toob välja, et töölepinguseaduse paragrahvide 38 ja 42 (koosmõjus) alusel on töötajal teatud juhtudel õigus mõlema poole huve arvestades nõuda tööandjalt vaba aja andmist ja selle vaba aja eest keskmist töötasu. Taolise vaba aja andmisel tuleb mõistlikult arvestada nii tööandja kui ka töötaja huve. Nimetatud sätete puhul on oluline töötaja töölt eemal viibimise mõistlik aeg, mida hinnatakse iga üksikjuhtumi puhul eraldi.

Olukorrad, kui töötajal on õigus nõuda vaba aja andmist ja keskmist töötasu, on näiteks siis, kui töötajal tuleb arsti või notari vastuvõtul käia, töötaja korteris on toimunud vargus ning ta peab andma politseile sündmuskohal ütlusi, töötaja kodus on veeavarii, töötaja perekonnas on juhtunud õnnetus, töötaja peab minema lähedase matusele vms. Oluline on küsimus, kas töötajal on võimalus vastavat toimingut planeerida talle sobivale ajale (nt puhkepäevale) või mitte.