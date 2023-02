Muutus tuleb aprillis: Järvan nõuab energiafirmadelt soodsamat elektri hinda

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan käis jaanuari lõpus välja idee reformida elektri universaalteenust nõnda, et kui börshind on odavam universaalteenuse hinnast, oleks elektrimüüjad kohustatud elektrit müüma börsihinnaga, kusjuures majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt riigikogule esitatud seadusmuudatuse ettepanekute järgi tahab minister, et muudatusi rakendataks juba tänavu aprillist.