Unusta sügisene hinnatõus, inimesed on alles nüüd hakanud tõeliselt raha kokku hoidma

Citadele panga tellitud kordusküsitluse tulemuste järgi on suur osa Eestis küsitletutest pidanud elu kallinemise tõttu oma kulutusi võrreldes sügisel korraldatud küsitluse tulemustega veelgi piirama.

Kõige rohkem, pooled vastajatest, on loobunud väljas söömisest või toidu koju tellimisest, üle kolmandiku on piiranud kulutusi meelelahutusele, uute riiete ja jalatsite ostmisele ning elektri tarbimisele, teatas pank.

«Küsisime sama küsimust, et milliseid kulutusi on inimesed pidanud piirama, ka sügisel ja tulemused näitavad, et vahepealse ajaga on igas kategoorias juurde tekkinud inimesi, kes on pidanud oma kulusid kokku tõmbama,» märkis Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen. «Näiteks, kui praegu ütlesid pooled ehk 50 protsenti inimestest, et on piiranud restoranis käimist ja toidu koju tellimist, siis oktoobris oli selliste inimeste arv veel 45 protsendi juures,» tõi ta välja.

Hakiaineni sõnul on ilmselt rohkematele selgeks saanud, mida tähendavad kõrgemad hinnad nende rahakotile. «Paljudel on vahepeal tõusnud ka näiteks kodulaenu makse Euribori tõusu tõttu. Need, kes on täpsemalt oma eelarve üle järge pidanud ja näiteks juba ette arvestanud, kui palju ja mis kuust nende kodulaenu makse tõuseb, nemad on osanud ka muid kulutusi kontrolli all hoida. Seega soovitame kõigil ikkagi tähelepanelikult oma tulud ja kulud üle vaadata, et võimalikeks edaspidisteks kõrgemateks arveteks valmis olla,» lausus Hakiainen.

Paraku selgus Citadele uuringust ka tõsiasi, et 31 protsenti inimestest on tõusnud elukalliduse tõttu loobunud raha säästmisest. Oktoobris oli see number veel 15 protsendi juures.

Küsitluse järgi on 38 protsenti piiranud kulusid kultuurile ja meelelahutusele, 37 protsenti loobunud uutest riietest ja jalatsitest, samuti 37 protsenti on vähendanud elektri tarbimist. 32 protsenti vastanutest on ära jätnud planeeritud remondi, sama paljud on teinud nii oma reisiplaanidega.

Kui veel oktoobris oli 7 protsenti neid, kes olid pidanud loobuma meditsiiniteenustest, siis praeguseks on see number kasvanud 9 protsendini.