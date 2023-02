MTA: platvormi kaudu teenitud tulu tuleb deklareerida

«Äpi kaudu teenitud tulu tuleb deklaratsioonil kindlasti välja tuua. Tulumaks tuleb tasuda nii aktiivsest tegevusest tekkinud tulult, näiteks toidukulleritel ja autojuhtidel, kui ka vara kasutada andmisest tekkivalt üüri- ja renditulult,» ütles füüsilise isiku teenusejuht Annika Oja.

Kuna platvormide kaudu töötamine on tõusev trend, on nende kaudu teenitud tulu maksustamine ka MTA kõrgendatud tähelepanu all.

«Sellest aastast on platvormihalduril kohustus esitada MTA-le info platvormil tegutsevate müüjate ja teenusepakkujate ning nende teenitud tulu kohta, mis võimaldab MTA-l järgmisel aastal deklareeritud andmeid tõhusamalt kontrollida. Kontrollida saab MTA deklaratsioone aga ka kolm aastat tagantjärele,» lisas ta.

Kui platvormihaldur on ise töötaja pealt maksud tasunud ja MTA-le andmed edastanud, siis kajastuvad need deklaratsiooni esimeses tabelis koos palgatuludega. Kui tabel eeltäidetud ei ole, tähendab see, et platvorm ei ole makstud tasult tulumaksu kinni pidanud ning inimestel tuleb saadud tulu ise deklaratsioonile lisada. Deklaratsiooni täitmine on lihtne – tuludeklaratsiooni palka kajastava tabeli 5.1 teise ossa tuleb märkida tasu, maksja andmed ja saadud tulu summa.

Deklareerida tuleb ka platvormide kaudu majutusteenuse osutamisest teenitud tulu, millelt väljamakse tegija ei ole tulumaksu kinni pidanud. Majutusteenuse osutamisest saadud tulu tuleb deklareerida tabelis 5.6 ning kui platvormihaldur on andmed MTA-le esitanud, siis on tabel eeltäidetud. Veenduda tuleb, et andmed on õiged, vajadusel andmed täiendada ja sellelt tulult tulumaks tasuda.

Kui platvormi kaudu teeninud tulu on saadud ettevõtluskontole (LHV Panga teenus), siis on tuludeklaratsioonis andmed eeltäidetud tabelis 7.2 ning kõik maksud selle tulu pealt juba makstud. Kindlasti tuleb andmed üle kontrollida neil platvormi kaudu tulu teeninutel, kes on ettevõtluskonto kasutusele võtnud keset aastat. See tähendab, et varasem, ettevõtluskonto kasutamisele eelnenud perioodil teenitud tulu tuleb ise tabelisse 5.1 lisada.