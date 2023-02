Flowit: e-kaubandust mõjutavad tehisintellekt ja reaalaja müük

Aaviku sõnul on tehisintellekt see, kes otsustab. «Kogu see info, mida on internetis inimeste käitumisharjumuste ja tarbimismustrite kohta aastate jooksul kogutud, hakkab tänavu lõpuks teenima internetikasutaja endi huvisid,» ütles Aavik pressiteates ning lisas, et e-kaubanduse turuliidrid ja innovaatorid hakkavad tehisintellekti kasutades pakkuma inimeste tegelikele vajadustele vastavaid ostukogemusi.

«Masinõppe abil leitakse paremad tootesoovitused, mis võtavad arvesse konkreetse inimese varasemaid internetiotsinguid ja -meeldimisi, nende navigeerimist e-poodide lehekülgedel ja tootelehtedel, pakkumiste ja reklaamide vaatamist kõikides sotsiaalmeedia kanalites ning muidugi varasemaid tellimusi. Sellest tulenevalt muudetakse e-poe menüü struktuur ja pakkumised vastavaks konkreetse inimese vajadustele,» lisas ta.

E-poodide kauplemine hakkab tegevjuhi sõnul rohkem toimuma ka reaalajas. «Enam pole vahet, kas toode on laos, jaekaupluses, partneri laos, tellitud või ootab alles tellimist. Klient näeb täpselt millal ja kuidas ta selle võib kätte saada,» ütles Aavik. Ta usub, et suure tootevalikuga ettevõtted hakkavad kliendile pakkuma võimalust, et nad saavad ise oma tellimust eri tarneliikide ja tähtaegade lõikes jupitada.