ÜLLATAV ⟩ Looduse säästmine pole ainus põhjus miks Eestis ostetakse elektriautosid

Kokku arvas 44 protsenti küsitletud Eesti inimestest, et elektrisõiduki olulisemaks positiivseks küljeks on see, et sõidukid ei saasta õhku ja säästavad loodust. Täpselt sama paljud pidasid tähtsaimaks heaks küljeks vähese müra tekitamist, teatas pank.

Riigi pakutud elektriauto ostmise toetust hindas oluliseks aspektiks 18 protsenti vastanutest. «Siin tundub, et inimestes on tekkinud oluline nihe motivatsioonis, miks peaks elektriauto endale üldse soetama. Korraldasime sarnase uuringu ka 2021. aastal ja siis märkisid lausa pooled, 51 protsenti, et riigi rahaline toetus on kõige olulisemaks hüveks,» lausus Citadele liisingu juht Rainer Moppel.

«Elektriautod on muutumas tavalisemaks, ei maksa tavaautoga võrreldes enam nii palju rohkem ning ehk mõeldaksegi rohkem keskkonna säästmise peale,» arutles Moppel. «Kuigi riigi toetus enam nii oluline pole, siis on siiski kaalukaks elektriauto ostmise motivaatoriks üleüldine kulu sõiduki ülalpidamiseks. Veerand ehk 25 protsenti märkis, et neile on oluline just see, et särtsuauto laadimine maksab vähem kui kütus,» lisas ta.

Üleüldiselt märgiti tähtsate külgedena ära erinevaid viise, kuidas masin raha säästab – 16 protsenti märkisid, et elektriauto on pikaajalises plaanis soodsam, 11 protsenti, et vajab vähem remont ja 10 protsenti, et laenuga ostmisel on väiksem intressimäär.