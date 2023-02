Selgus Unistuste tööandja 2023

Mille poolest eristuvad unistuste tööandjad teistest?

Lauri Tabur rõhutas, et Unistuste Tööandja konkurss erineb oluliselt kõigist teistest Eestis väljaantavatest tööandja tiitlitest ja pingeridadest selle poolest, et üheaegselt võrreldakse siin nii ettevõtte enda tehtud pingutusi oma kuvandi ja tööprotsesside osas, tänaste töötajate seisukohti ja vaimustust, kui ka väliste ehk potentsiaalsete töötajate uskumusi ja ootusi organisatsioonile. Mida ühtsem on see pilt, seda tugevam on tööandja bränd.

«Praktikas tähendab see, et kui inimene kandideerib sellisesse organisatsiooni, siis on minimaalne võimalus, et tal töökeskkonda saabudes pettuda tuleks. Samuti on minimaalne tõenäosus, et organisatsioon sai endale inimese, kes talle ei sobi,» rääkis Tabur. «Selline homogeenne positsioon aitab värbamisel kokku hoida raha, mitte teha tühja tööd ja liikuda organisatsiooni arendamisel edasi maksimaalse tempoga, sest kaadrid otsustavad teatavasti kõik!»