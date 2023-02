Eesti Gaas hakkab kevadel LNG-d tarnima Soome Inkoo sadamasse

«Gaas tuleb nüüd läänest ja laevadega. Eelmisel aastal hankisime viis laevatäit LNG-d, tänavu suurendame koguseid. Kuna Euroopa gaasi varustuskindluse olukord on hea, on hind langustrendis ja gaasi kasutus taas tõusmas. Mitmed meie ärikliendid, kes vahepeal alternatiivseid kütuseid kasutasid, on juba pöördumas gaasile tagasi,» märkis Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.