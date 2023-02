Ryanair kinnitab: Tallinnast lendude vähendamise põhjus on siinsete lennujaamatasude tõus

«Uued tasud on ülemäärased ja muudavad Tallinna, Eesti peamise lennujaama, täiesti konkurentsivõimetuks võrreldes Euroopa lennujaamadega,» teatas Ryanari esindaja. Firma sõnul vähendavad teised lennujaamad oma tasusid, et pandeemiajärgsel turul positsioone taastada.

«Eero Pärgmäe varasemad kommentaarid, et Ryanair sulges need liinid konkurentsi tõttu, on ebaloogilised ja naeruväärsed, arvestades, et Ryanair oli kõigil nendel liinidel ainus operaator,» teatas Brady lennufirma pressiteenistuse vahendusel.