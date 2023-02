SEB: inflatsioon sunnib intresse veel tõstma

Samas oli elektri hind Nord Pooli börsil jaanuaris aastatagusest lausa 30 protsenti ja TTF maagaasi hind Amsterdami börsil 13 protsenti odavam. Isegi kui madalam hind püsima jääb, siis võtab selle positiivse hinnamuutuse jõudmine tarbijateni läbi kaugkütte ja fikseeritud elektri- ja gaasipakettide aega.

Kindlasti soodustab hinnasurvet ka majanduse üsna soodne konjunktuur. Kuigi jaekaubanduse varasem kasv on vaibunud, siis on nõudlus endiselt veel tugev. Nädalavahetustel autodest ummistunud kaubanduskeskuste parklad ja viimseni täis restoranid annavad märku sellest, et olukord tööturul püsib hea. Sellistes tingimustes ei ole ettevõtetel raske ka hindu tõsta.

Energia võib jälle kallimaks minna

Võtmemängijaks järgnevate kuude inflatsiooninäitaja kujunemisel on energia. Üldiselt kipuvad analüütikud arvama, et praegune hinnatase on pigem soodne ja edaspidi võivad põhilised energiakandjad, nagu nafta ja maagaas, kallineda. Alustades maagaasist, siis hoolimata Vene gaasi puudumisest, on selle hind kahanenud Amsterdami börsil alla 60 euroni MWh.

Seda on põhjustanud kiire LNG-gaasi sissevool Euroopasse, tarbimise vähendamine ja oodatust soojem talv. Paradoksaalselt kipub aga soodne hind seniseid edusamme tagasi keerama, mõjutades tarbijaid seda uuesti ostma hakkama. Ilma ootamatute sündmusteta tundub küll ebatõenäoline, et maagaas uuesti varasemaid hinnatippe hakkaks püüdma. SEB prognoosi kohaselt kujuneb maagaasi keskmiseks hinnaks sel aastal 85 eurot MWh.