Swedbank: keskpank lähiajal enam ilmselt intressi ei tõsta

Euribor võib tõusta nelja protsendini

Praegused maagaasi futuurid näitavad tema sõnul küll kogu aasta jooksul suhteliselt madalaid hindasid, ent ei saa väita, et Euroopas on energiakriis läbi ja piisav energiaga varustatus on tagatud. «Samuti võib Hiina majanduse avamine suurendada nõudlust oodatust rohkem ja koos sellega tõsta erinevate toorainete ja energia hindu. Sel juhul peaksid keskpangad inflatsiooni pidurdamiseks intressimäärasid võib-olla rohkem tõstma. See pole aga praegu meie põhistsenaariumis,» lisas ta.

Mertsina sõnul võib kuue kuu euribor tõusta ka nelja protsendi lähedale. «Euribor on Euroopa Keskpanga intressimäärade tõstmise ootuses kiiresti tõusnud – kuue kuu euribor on kerkinud juba üle 3 protsendi. Kolme kuu euribori futuuride järgi võib see turuintressimäär tõusta käesoleva aasta septembriks ligi 3,6 protsendini ning hakata seejärel tasapisi langema. Kuna kuue kuu euribor on kolme kuu omast ligi 0,5 protsendipunkti kõrgemal, võib see turuintressimäär tõusta isegi veidi üle 4 protsendi,» nentis ta ning lisas, et iga 0,5-protsendipunktine euribori tõus kergitab keskmise uue eluasemelaenu tagasimakset kuus ligi 30 eurot. Sügisel, kui euribor taanduma hakkab, mõjutab see laenukliente aga kuuekuulise viivitusega.