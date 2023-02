Piima hinna langus maailmaturul toob Eestis tootjatele kahjumid

Turg muutub ajalise nihkega

«Piimandusturg on lisaks hästi suure inertsiga ja muutused toimuvad mitmete kuude nihkega. Nordic Milki jaoks on toorpiima hind tõusnud nüüdseks 24 kuud järjest ehk kaks aastat. Meie jaoks tähendab see seda, et näiteks möödunud aastal maksime toorpiima eest üle 20 miljoni euro rohkem kui 2021 aastal,» tõi Kivine välja. Piima hind on seejuures tema sõnulu tõusnud oluliselt kiiremini kui ettevõte on suutnud tõsta oma toodete hindu.

«Meie jaoks teeb olukorra keeruliseks see, et me veel mitu kuud maksame piima eest ülikõrget Euroopa indeksiga reguleeritud hinda, kui samal ajal on eksport turgudele minevate mahutoodete hinnad tugevalt kukkunud,» isas ta.

Kivine selgitas, et toorpiima hind ongi enamuses see, mis nende toodetele hinna loob. «See on minu jaoks enneolematu, et täna veebruarikuus on Eestis erinevate tööstuste poolt makstava piimahinna vahe väga suur. Ehk need, kes maksavad kuupõhist hinda, suudavad kiiremini viia hinnad vastavusse põllumehele makstava piimarahaga, erinevalt nendest, kelle lepingud on seotud Euroopa piimahinna indeksiga,» märkis ta. «Olukord on täiesti uudne – kui vanasti võis hinnavahe olla 10 või 20 eurot tonni kohta, siis sellist hinnavahet nagu praegu pole keegi varasemalt kogenud. Piima hind hakkab kukkuma ja stabiliseerub siis, kui on saavutanud vastavuse turuga,» ennustas Nordic Milki juht.

Hinnalangetuse kokkulepet pole sõlmitud

Urmas Põlluaas, kes müüb Kuivajõe farmi piima Nordic Milkile, ütles, et hinnalangetuse kokkulepet pole temaga veel sõlmitud. «Piimatööstuste olukord on selline nagu on, eks seda tuleb mõista ja mingi kompromiss on vaja siin leida,» nõustus Põlluaas.

«Piimafarmi pidamine on investeeringumahukas ettevõtmine. Mul oli just plaan välja vahetada oma traktorid, mis olid töötanud 13 000 tundi ja rohkemgi, muidu ükshetk ütlevad nad ülesse. Lisaks oleks vaja lauda ümbrus korrastada ja rohkem investeerida. Eelmisel aastal võtsime laenu, et ära elada – see pole ka normaalne. Kui nüüd tuleb ka sama tee läbi käia, siis see pole lõppude lõpuks normaalne. Tuleb hakata sellistele asjadele mõtlema, et kas on lõputu õudus või õudne lõpp,» arutles ta.