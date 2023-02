Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saab uue asekantsleri

Salmu sõnul on oluline, et transpordisektor muutuks jätkusuutlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks ja kohaneks majandusmudelite muutumisega.

Salmu on töötanud erasektoris ekspordi- ja arendusjuhina, MKMi tuleb ta Ragn-Sellsist, kus oli ärisuundade arendusjuht. Varem on Salmu juhtinud MKMi veondus- ja liiklustalitust ning esindas Eestit eesistumise ajal maanteetranspordi ja sõidukite tehniliste nõuetega seotud teemades. Ta on kuulunud Eesti Teede nõukokku ning töötanud maanteeametis. Salmul on transporditehnika magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist.