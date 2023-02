Kübermaailmas sagenevad ohtlikud kobarrünnakud

«Tundub, et tuleb järjest enam valmis olla kombineeritud rünnakuteks, kus samal ajal pommitatakse ettevõtet näiteks teenustõrkerünnakuga, õngitsemiskampaaniaga ning lunavararünnakuga,» selgitas ta. «Mitmel rindel on end keerulisem kaitsta ning mida tugevamat survet kurjategijad avaldavad, seda suurem on tõenäosus, et ohver libastub ning pahalased jõuavad soovitud eesmärgini.»

«Aasta jooksul tuli ka meil erinevate väiksemate intsidentidega rinda pista, näiteks DDoS rünnakute või süsteemide kompromiteerimiskatsetega. Tänu õigete ennetavate meetmete rakendamisele neil küll andmete konfidentsiaalsusele või teenuste toimimisele mõju polnud, kuid siiski näitab see selgelt, et liialt mugavalt ei saa end tunda ka kõige vilunum küberturbetiim,» lausus ta.

See aasta möödub suuresti samades toonides

Laias plaanis võib Krafti sõnul eeldada, et suurimad küberohud jäävad ka sel aastal sarnaseks. Siiski on tema sõnul võimatu täpselt öelda, milliseks kujunevad jätkuva sõja mõjud küberturberuumi vaates ning kas ja milliseid ettevõtteid see kõige otsesemalt mõjutada võib. Seetõttu on oluline, et organisatsioonid mõtleks riskidele ning talituspidevusplaanidele, et olla valmis olulise mõjuga küberrünnaku jaoks, mis võib normaalset toimivust olulisel määral mõjutada.