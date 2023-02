Eesti Raudtee vajab riigilt kümneid miljoneid lisaraha

Nimelt peab riik vastavalt raudteeseadusele tagama, et viieaastase perioodi arvestuses on avalikku raudteed majandava raudteeinfrastruktuuriettevõtja tulud ja kulud tasakaalus. Näiteks 2021. aasta tulude ja kulude tasakaaluks eraldati 2022. aastal valitsuse reservist 14,6 miljonit eurot, selgub korralduse seletuskirjast.

2022. majandusaastal ületasid Eesti Raudtee kulud tulusid 20 716 000 euro võrra, kuid riik on sellest eelarve kaudu juba kompenseerinud 12 000 000 eurot. Ülejäänud 8,7 miljonit eurot on vaja eraldada valitsuse reservist, kuna 2022. aasta riigieelarves ja kehtivas riigi eelarvestrateegias vahendid Eesti Raudtee tulude ja kulude tasakaalu tagamiseks vajalikus ulatuses puuduvad ning ka MKM-i eelarves ei ole vabu vahendeid, mida saaks selleks kasutada.

Seletuskirjas märgitakse, et aastate 2018–2022 jooksul on Eesti Raudtee ärikulud kokku suurenenud ligi 10 protsenti, samas kui tarbijahinnaindeks on kasvanud esialgsetel andmetel ligikaudu 40 protsenti ja keskmine brutokuupalk ligikaudu 28 protsenti. Müügitulu langes mullu 10 protsenti seoses Venemaa-suunaliste vedude vähenemisega ning veomahud Eesti Raudtee infrastruktuuril ei ületa ministeeriumi hinnangul lähemas tulevikus 5,5 miljoni tonni piiri. Domineerima jääb reisijatevedu. Võrdluseks: 2021. aastal oli veomaht 12,8 miljonit tonni.