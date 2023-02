Statistikaamet avaldas esmakordselt kiirhinnangu: mis juhtus majandusega viimases kvartalis?

Näiteks selgus, et jaekaubanduses langes müügitulu detsembris aastases võrdluses 7 protsenti. Aasta kokkuvõttes suurenes müügitulu siiski 2 protsenti. Varasemate aastate kõrval on see näitaja tagasihoidlik.

Põhjuseid ei pea kaugelt otsima, sest kiire inflatsioon on jätnud jälje kõikjale. Lisaks igapäevast ostukorvi mõjutavatele tarbijahindadele on hoogsalt kasvanud ka tööstustoodangu tootjahinnad ja ehitushinnad.

Kuigi ametlik SKP number ilmub märtsi alguses, võib tänaseks teadaolevat infot kasutada, et proovida hinnata majanduse üldist kulgu eelmise aasta lõpus. Kasutades kaubanduse näitajaid, transpordi ja põllumajanduse statistikat, maksudeklaratsioone, energiatootmise näitajaid ning hinnaandmeid on võimalik luua Eesti majandusest mitmeid mudeleid.

Ökonomeetriline mudeldamine püüab siduda majanduse hooajalisust ja trende indikaatoritega, mis võiksid majanduse käekäiku kirjeldada. Kuna see protsess võtab arvesse mitmeid eelduseid, on riskantne panustada ainult ühele konkreetsele mudelile – seetõttu on analüüsis kasutatud mudeleid kümmekond. Olukorras, kus reaalseid andmeid on vähe, võib seda lähenemist kasutada ka SKP kiirhinnangu arvutamiseks.