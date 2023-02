Justiitsminsiter: liigume edasi Vene varade konfiskeerimise plaaniga

Kuigi sanktsioneeritud varade külmutamise teema on nii Euroopa Liidu kui Eesti tasandil reguleeritud, on külmutatud varade konfiskeerimine Ukrainale sõjakahjude kompenseerimiseks ministri sõnul õiguslikult ebaselge. «Valituse tänane (neljapäevane – toim.) indikatsioon oligi, et me peaksime sellega edasi minema ja esitama ka vastava eelnõu justiitsministeeriumi ja välisministeeriumiga koostöös,» selgitas Danilson-Järg.