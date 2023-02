Uuring: ettevõtted ei suuda palka tõsta ja reaalpalk väheneb järsult

Planeeritud keskmine palgakasv on kõigis Balti riikides tänavu sarnasel tasemel, kuid kavandatud muutused ei kata isegi poolt ülikiirest hinnakasvust, mis tähendab, et inimeste reaalpalk väheneb ka 2023. aastal oluliselt, teatas uuringufirma.

Suurimat palgakasvu plaanivad ettevõtted Leedus ja Eestis IT-sektoris, Lätis aga tootmissektoris. Palgasurve on ettevõtete hinnangul Lätis ja Leedus kõige tuntavam sinikraede seas, Eestis aga spetsialistide hulgas.

Eesti on suurim digitaliseerija

2023. aasta väljavaadete osas olid Läti ja Leedu ettevõtted Eesti omadest optimistlikumad – umbes kaks kolmandikku uuringus osalenutest ootab, et uus majandusaasta ei ole vähemalt eelmisest halvem. Eestis on positiivselt tulevikku vaatavaid ettevõtteid ligikaudu 10 protsendipunkti võrra vähem, ütles Rae.

Uusi töötajaid plaanib värvata üle poole ettevõtetest kõigis kolmes riigis, ent mitmetes sektorites on tunda kvalifitseeritud tööjõu puudust. Samal ajal on majandussurutise ja Ukraina sõja jätkumise tulemusena vaikselt kasvamas ka töötute arv.

Peaaegu pooled uuringus osalejatest on alates COVID-19 pandeemia puhkemisest muutnud töökorralduse põhimõtteid, võimaldades töötajatel suuremal või vähemal määral tegutseda kodukontorites. «Ligikaudu sama suur osa uuringus osalenud ettevõtete esindajatest kinnitab, et ühtsustunne on kodukontoris töötamisega vähenenud. Ettevõtted plaanivad erinevaid tegevusi selle tendentsi pidurdamiseks ja ühtsustunde kasvatamiseks. Siiski ei näe suurem osa organisatsioonidest 2023. aastal ette mingeid muutusi seoses kontoripindade kasutamisega,» sõnas Rae.