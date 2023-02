Urmas Sõõrumaa kinnisvarafirma sai uue juhatuse liikme

US Real Estate arendusportfellis on üle 200 000 m2 pinda, millest ehitusfaasis on ligikaudu 33 000 m2, põhjendas US Real Estate'i juhatuse esimees Martin Kolga uue meeskonnaliikme lisandumist.

Ettevõttel on arendamisel Rotermanni kvartalis büroohoone Golden Gate, La Marina restoranimaja ja Ahtri 3 kinnistu planeerimine ning projekteerimine. Arendamises on Park Tondi kvartal, kus peagi valmib üks büroohoone ja äsja alustati teise büroohoone ehitamisega.

Suurprojekt on Patarei Merekindluse renoveerimine ja täielik ümberehitamine kaasaegseks hoonetekompleksiks. Seal on esialgu kavas valmis ehitada Eesti Mälu Instituudile kuuluv muuseum ning konserveerida ajaloolised hooned.

Uko Paasik ütleb, et tema eesmärk on optimeerida US Real Estate'i kinnisvaraobjektide potentsiaali. Enne uuele töökohale asumist juhtis Paasik omanimelist konsultatsiooniettevõtet, kus pakkus kinnisvaraarendamisega seonduvaid teenuseid fondidele ja arendajatele, näiteks EfTEN, Baltic Horizon ja Crowdestate. Paasik on juhtinud ka Arco Investeeringute arendusüksust.