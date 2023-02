USA ja Euroopa hakkavad inflatsiooni vastu võitlemiseks kasutama uut taktikat

CBL Asset Managementi teatel näitavad viimased prognoosid, et FRS võib veebruari alguses dollari kurssi tõsta 0,25 protsendipunkti võrra, vähendades seega varasemat kursitõusu detsembri 0,50-lt protsendipunktilt. Samal ajal võib EKP säilitada oma varasema tempo ja jätkata euro intressimäärade tõstmist 0,50 protsendipunkti võrra. See tähendab, et EKP hoiuseintress võib veebruaris jõuda 2,5 protsendini, refinantseerimismäär aga tõusta kolme protsendi lähedale.

Kus võiksid USA ja Euroopa intressimäärad peatuda?

Lähitulevikus võib seega EKP säilitada agressiivsema hoiaku kui FRS. Futuuride turu prognooside kohaselt võib dollari kurss jõuda peagi oma kõrgeimale tasemele, umbes 4,75 kuni 5 protsendi tasemele (praegu: 4,25% – 4,50%).

Võttes arvesse EKP agressiivsemat väljavaadet, on ka finantsturgude osalised hakanud tänavu ennustama kõrgemaid eurokursse. Vastupidi, intressimäärade pikemaajaline vaade ei ole oluliselt muutunud, eeldades, et järgmise kahe-kolme aasta jooksul stabiliseeruvad EKP baasintressid ja seega ka kolme kuu euribor 2,5 protsendi tasemel, kusjuures kuue kuu euribor veidi kõrgemal. Nendel tasemetel jäävad intressimäärad tõenäoliselt jätkuvalt majandustegevust piirama. Seetõttu ei saa välistada, et pikemas perspektiivis liiguvad intressimäärad oma neutraalsele tasemele lähemale, mis ei kiirendaks ega piiraks kasvu. EKP arvutuste kohaselt oleks see umbes 2 protsenti või veidi alla selle. Samas võime nullprotsendimäärad esialgu unustada. Nende juurde tagasipöördumine tähendaks eurotsoonis tõsist kriisi, mida praegu silmapiiril ei ole.

Kuidas seletada Euroopa agressiivset lähenemist?