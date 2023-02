Circle K: majanduse jahtumine vähendab nõudlust nafta järgi

«Turg on tundlik sektorit puudutavate uudiste suhtes ning neile reageeriti järskude hinnamuutustega,» lisas Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi pressiteates. Sassi sõnul on jätkuvalt suurimaks hinna tõstjaks optimism Hiina majanduse ja nafta nõudluse taastumise osas. «Hiina uusaasta nädal tõi kaasa bensiini ja lennukikütuse tarbimise hüppelise kasvu ning pühadejärgset Hiina kütuse nõudluse arenguid jälgitakse eriti tähelepanelikult,» märkis ta.

Maailmaturu nafta hinda langetavad aga mootorikütuste valmistoodete laovarude kasv nii USA-s kui Euroopas ning toornafta ekspordi kasv Venemaalt enne 5. veebruaril jõustuvat keeldu. Sassi tõi välja, et Vene nafta eksport Aasia suunal on kasvus tänu suurtele allahindlustele. «See omakorda on kaasa toonud Saudi Araabia hinnalanguse Aasiasse müüdava toornaftale, et konkureerida Vene nafta hinnaga,» selgitas ta.