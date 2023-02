Jaanuaris kukkusid kinnisvaraturul tehingute arv ja keskmine hind

«Eelmise suure kriisi madalaima punktini oleks sellelt tehingute tasemelt aga veel tükk maad kukkuda, sest 2009. aasta jaanuaris tehti Tallinnas kõigest 255 korteritehingut. Siiski usun, et kinnisvaraturg rohkem ei jahtu ja tehingute arvu põhi on selleks korraks käes,» kommenteeris värsket statistikat 1Partner Kinnisvara tegevjuht Martin Vahter ning meenutas, et viimati nägime nii madalat jaanuarikuu korterite tehinguaktiivsust 2012. aastal.